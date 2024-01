RISULTATI | WWE Royal Rumble 2024

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 gennaio 2024) Lainaugura i Premium Live Event della WWE dell’anno apre la corsa alla Road to WrestleMania. Nella suggestiva cornice del Tropicana Field di St. Petersburg, Tampa Bay era in programma uno spettacolo di primissimo piano con le due risse reali al centro dell’attenzione: la trentasettesima edizione per la contesa maschile e la settima per quella femminile. I vincitori, emergenti da queste battaglie, verranno proiettati direttamente nel main event di WrestleMania 40, con l’opportunità di competere per il titolo assoluto. Roman Reigns mette in palio il WWE Undisputed Universal Championship in un entusiasmante Fatal 4 Way con tre avversari agguerritissimi: Randy Orton, AJ Styles ed LA Knight. L’altro match in programma era quello tra il campione degli Stati Uniti Logan Paul e Kevin Owens, con i due che hanno dato ...