Ripartire dalla scuola per ricostruire la società Il XXVI congresso dell’Uciim

(Di domenica 28 gennaio 2024) Duecentocinquanta insegnanti provenienti da tutta Italia, fra delegati e soci, hanno partecipato alnazionale, l’Unione cattolica italiana di insegnanti, dirigenti, educatori e formatori, dal titolo “Persona enell’era digitale: una nuova paideia”. L’evento si è svolto a Roma dal 18 al 21 Gennaio 2024 allo “Starhotels Metropole” e a Montecitorio nella prestigiosa Sala della Regina. Il convegno si è concluso Domenica 21 Gennaio con la partecipazione alla S. Messa in San Pietro e all’Angelus di Papa Francesco che ha rivolto una menzione particolare per il gruppo dei docenti cattolici. L’Uciim è stata fondata nel 1944 da Gesualdo Nosengo coadiuvato da Cesarina Checacci, nella convinzione chee democrazia costituiscano il cardine dello sviluppo del Paese. Fra le ...

Alessandro Florenzi ha parlato chiaro nel post partita di Milan -Udinese. Ora la squadra deve seguirlo: ma come fare per ripartire davvero? (pianetamilan)

Niente Roma per Jerome Boateng : il difensore tedesco ha aperto i contatti con un altro club di Bundesliga ed è ad un passo dal trasferimento (itasportpress)

Le parole di Piotr Zielinski in mixed zone, dopo la sconfitta contro la Juventus Queste le parole di Piotr Zielinski dopo la sconfitta a ... (forzazzurri)

Una delle ultime volte che avevo incontrato Frida Giannini era stato all’ex Cinema Diana, in Piazza Oberdan a Milano. All’epoca lei era il direttore ... (gqitalia)

Formulare e trasmettere un parere non significa affatto articolare e comunicare un pensiero. Ribadire con fermezza tale assunto è il punto di ... (ilfoglio)

"Il Catanzaro è ripartito con le sue qualità ...si sono espressi meglio di quelli apatici e meccanici sconfitti 3-0 dalla Feralpisalò, sono stati più solidi e centrati di quelli schizofrenici che ...L’evento si è svolto a Roma dal 18 al 21 Gennaio 2024 allo “Starhotels Metropole” e a Montecitorio nella prestigiosa Sala della Regina. Il convegno si è concluso Domenica 21 Gennaio con la ...Nonostante il rientro in gara dopo l'incidente del via, la giornata 'no' di Misha Goikhberg prosegue con il pilota della Forte Racing ripartito dall'ultima sosta con il bocchettone della benzina ...