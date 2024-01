‘Riflessi’ | la prima mostra di Francesco Scura | “Anche l’arte digitale ha un impatto reale”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 28 gennaio 2024), bergamasco classe 1998, è tra gli artisti phygital più influenti del panorama nazionale. Inizia a sperimentare digitalmente dall’età di dodici anni e ad oggi ha reso i software di progettazione un’estensione della propria immaginazione. La sua ricerca si incentra sul rapporto tra realtà e finzione, mettendo in scena un immaginario surche fluisce da una dimensione realistica a una dimensione fantastica. Vanta numerose collaborazioni nell’ambito artistico, tra queste con lo scultore Stefano Bombardieri e il rapper Nitro. Dal 18 gennaio al 2 febbraio 2024 la Fabbrica del Vapore (Alveare Culturale) ospita RIFLESSI, la suapersonale. L’esposizione, a cura di Alisia Viola, è stata organizzata da TV Management. Criptoarte e NFT. Per chi non le conoscesse, riesci a spiegarci ...