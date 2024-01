Ricordi e commozione Sei scuole adottano le pietre d’inciampo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) La Giornata della Memoria è stata ricordata ieri con un caleidoscopio di eventi carichi di emozione in tutta la Brianza. Nei comuni del territorio sono state poste 29, realizzate nel 2023 dall’artista tedesco Gunter Demnig e consegnate ai sindaci a novembrenel corso di una cerimonia. Ad aprire la giornata, la tradizionale posa di una rosa bianca di fronte alla pietraposata sotto le bandiere della Provincia di Monza e Brianza in via Grigna, pietra dedicata a tutti i deportati del territorio e simbolo dell’impegno a custodire la memoria nella quotidianità e a non dimenticare. "Questo è il terzo anno in cui la Provincia lavora insieme al Comitato per le– ha ricordato il presidente Luca Santambrogio – Il mio invito è quello di visitare quante più ...