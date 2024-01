Riciclare per il 25% non conviene

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) CASTELLANZA Serve la transizione delle piccole medie imprese per un cambio di passo sull’economia circolare. A Varese, Como e Lecco, circa il 30% delle piccole e medie imprese manifatturiere non è certo che investire in un sistema circolare porterà un aumento dei profitti e il 25% non pensa in alcun modo a benefici economici. Lo rileva lo studio del Green Transition Hub della Liuc-Università Cattaneo. La ricerca ha riguardato tre settori principali: tessile, prodotti in metallo ed elettronica. I risultati mostrano un’evoluzione nella percezione dell’economia circolare, con un aumento della consapevolezza tra le imprese. Tuttavia, emerge come molte aziende siano ancora lontane dall’implementare efficacemente questo modello. Si avverte un generale scetticismo e la sensazione che l’economia circolare sia considerata ancora come un costo e non come un vero e proprio ritorno ...