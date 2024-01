Riassunto | Trinseo annuncia un aumento del prezzo in Europa di lamiere ottenute per colata con PMMA

Leggi tutta la notizia su seriea24

PFAEFFIKON, Svizzera (NYSE: TSE), azienda che sviluppa soluzioni per materiali speciali e le sue affiliate europee oggi hannoto undeldellein acrilico di marca ALTUGLAS™ e OROGLAS™ – a seconda delle specifiche riguardanti la qualità. I prezzi aumenteranno del 10% per consegne effettuate dopo il 1° febbraio 2024 e in conformità agli accordi già stipulati. Informazioni su(NYSE: TSE), azienda che sviluppa soluzioni per materiali speciali, stringe partnership con varie imprese per dare vita alle idee in modo immaginativo, intelligente e improntato alla sostenibilità combinando il suo notevole know-how, le innovazioni che produce e i materiali avanzati di cui si serve per creare valore per ...