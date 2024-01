Reti inviolate e poche emozioni in Lazio-Napoli

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 28 gennaio 2024) All'Olimpico gara bloccata, esordio in azzurro per Ngonge e Dendoncker. ROMA - All'Olimpico di Roma, lae ilnon vanno oltre un pareggio abianche. Gara con. Partenopei in formazione rimaneggiata: esordi in azzurro per Ngonge e Dendoncker. La formazione ospite ha un