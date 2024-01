Report stasera su Rai 3 | le inchieste del 28 gennaio | Daniela Santanchè e Il Piano Fontana

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 28 gennaio 2024) Oggi, 28Rai 3 proporrà una nuova puntata di, il programma condotto da Sigfrido Ranucci in onda la domenica sera alle 20:55, ecco un'anteprima delle tematiche affrontate nella puntata. Questa sera, 28, Rai 3 proporrà in prima serata, a partire dalle 20:55, una nuova puntata, di. Sigfrido Ranucci e il suo team ci guideranno attraverso tre: dalLombardia all'inquinamento della Pianura Padana e il caso: Ledel 28ritorna con tre, la principale è incentrata sulLombardia ricordato come...