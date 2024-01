Report stasera | anticipazioni puntata 28 gennaio 2024 | Piano Fontana | Santanchè | Guida il Sole

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di domenica 28 gennaio 2024) Domenica 28, in prima serata su Rai3 torneràcon una nuova, condotta come sempre da Sigfrido Ranucci. Ladidi questa sera si occuperà di diversi temi di attualità; vediamo quali. Ladidi domenica 28sarà dedicata a tre inchieste: La legge mancia lombarda: Luca Chianca e Alessia Marzi indagano sul, il programma di 4 miliardi di euro varato dalla Regione Lombardia per la ripresa economica dopo la diffusione del Covid. L’inchiesta rivela come una parte significativa di questi fondi sia stata destinata a progetti di dubbia utilità, selezionati spesso sulla base del colore politico dell’amministrazione ...