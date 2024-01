Reati | un fronte aperto In crescita usura | estorsione violenze e incidenti sul lavoro

(Di domenica 28 gennaio 2024) L’inaugurazione dell’anno giudiziario rappresenta l’occasione per tracciare l’andamento dell’attività e nello specifico nel circondario di Bergamo, nel periodo luglio 2022/giugno 2023. Dai dati, come evidenziato nella relazione del procuratore aggiunto Maria Cristina Rota (foto) facente funzione, emerge l’aumento di episodi in materia di, furti con autore ignoto, violenza sessuale, pornografia minorile e anche di infortuni, anche mortali commessi con violazione delle norme in materia di circolazione stradale. E in questo trova sponda anche l’allarme lanciato a Brescia dal procuratore generale Guido Rispoli. Nella sua relazione di aperura ha trovato spazio anche un commento proprio sul fenomeno degli infortuni. A Bergamo, nell’anno giudiziario (luglio 2022/giugno 2023), quelli mortali sono stati 4 (erano stati 6 nel precedente ...

