Rapina in villa | ex pilota di rally massacrato di botte

(Di domenica 28 gennaio 2024) Fauglia, 28 gennaio 2024 – È ricoverato in ospedale con fratture alla mandibola, del setto nasale, del costato il proprietario di una villetta che venerdì sera ha reagito all'assalto di quattro banditi trovati in giardino e che lo hanno pestato per farsi aprire la cassaforte. La vittima è un celebreautomobilistico, l'ex rallista della squadra Lancia Martini, Andrea Aghini, uno dei più seguiti negli anni '80 e '90 quando disputava il campionato del mondo col team ufficiale torinese vincendo anche undi Sanremo iridato nel 1992, ultima volta nel Wrc di un'auto italiana guidata daitaliano. La, vicenda riportata da Il Tirreno, c'è stata verso le 21 tra Collesalvetti (Livorno) e Fauglia (Pisa) mentre Aghini si stava spostando in via Vallicella tra le case di famiglia, adiacenti, passando da ...