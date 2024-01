Ranzanico | con l’auto contro un albero | gravi un 29enne e la fidanzata 25enne

(Di domenica 28 gennaio 2024). Une la suadi 25 anni sono incondizioni a seguito di un incidente stradale avvenuto anella serata di sabato 27 gennaio. Erano da poco passate le 21 quandosulla quale viaggiavano, una Polo Volkswagen, ha perso illlo ed è andata a sbattereun platano. Un urto violentissimo tanto che la vettura è poi rimbalzata sulla corsia opposta finendo la sua corsail guard rail della statale 42. La coppia viaggiava in direzione di Bergamo. Gli automobilisti che hanno assistito all’incidente hanno immediatamente chiesto i soccorsi e l’Areu ha fatto intervenire l’eliambulanza di Sondrio abilitata al volo notturno, oltre le autoambulanze della Croce Blu di Lovere e della Croce ...

Un terribile incidente stradale ha coinvolto nella serata di sabato 27 gennaio a Ranzanico due giovani: con la loro auto sono finiti fuori strada, andando a sbattere contro un albero cresciuto ai ...LO SCHIANTO. Strada statale 42 bloccata all'altezza dell'hotel Romanella sul lungolago per un incidente in cui sono coinvolte almeno due persone. I soccorsi sul posto.