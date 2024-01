Rakitic Al Shabab | primi esami per il croato | c’è la data del trasferimento

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ivanè pronto a trasferirsi in Arabia Saudita: il centrocampistasvolgerà la prima parte delle visite mediche Ivanè pronto a trasferirsi in Arabia Saudita: il centrocampistasvolgerà la prima parte delle visite mediche. E’ stato tutto concordato, comprese le cifre del contratto e la settimana prossima dovrebbe partire per volare nel suo nuovo club. L’ex Barcellona è pronto ad iniziare la sua nuova avventura con l‘Al

La spiacevole situazione sportiva e finanziaria del Siviglia sta per mettere fine alla carriera in Andalusia di una dei massimi rappresentanti... (calciomercato)

La spiacevole situazione sportiva e finanziaria del Siviglia sta per mettere fine alla carriera in Andalusia di una dei massimi rappresentanti... (calciomercato)

Ivan Rakitic si avvia ad essere un nuovo calciatore dell'Al-Shabab. Nella giornata odierna il centrocampista del Siviglia svolgerà la prima ...Ivan Rakitic, centrocampista croato in scadenza di contratto con il Siviglia, avrebbe trovato un accordo con l’Al Shabab, squadra saudita La fuga di talenti europei verso un calcio arabo in continua ...Dall’estero: Rakitic in Arabia Saudita ...Come scrive Relevo, il centrocampista del Siviglia dovrebbe approdare all’Al-Shabab con uno stipendio che si aggirerebbe ai 20 milioni netti per stagione. Il ...