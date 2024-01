Raid in Giordania su base Usa | 3 morti

(Di domenica 28 gennaio 2024) 18.20 Tre soldati dell'esercito americano sono stati uccisi e almeno due dozzine sono rimasti feriti in un attacco di droni su un avamposto Usa nel nord-est della,al confine con la Siria Si tratta delle prime vittime americane in Medio Oriente dall'inizio della guerra di Gaza. "Oggi il cuore dell'America è pesante" ha detto il presidente Biden. Sappiamo che questo attacco è stato effettuato da gruppi militanti radicali sostenuti dall'Iran che operano in Siria e Iraq".

