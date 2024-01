Raid con droni in Giordania | uccisi 3 soldati statunitensi Biden | «Attacco di milizie filo-iraniane»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 gennaio 2024) È di tre morti e 25 feriti il bilancio di unconche ha colpito una postazione statunitense in. Sono le prime vittime tra iamericani, ricorda la Cnn, dopo il massacro ordito dai miliziani di Hamas il 7 ottobre scorso e l’offensiva di Israele nella Striscia di Gaza. «Stiamo ancora raccogliendo informazioni su questo, ma sappiamo che è stato effettuato da gruppi militanti radicali sostenuti dall’Iran che operano in Siria e Iraq», ha dichiarato in una nota ufficiale il presidente Joe, «i tre militari americani che abbiamo perso erano patrioti nel senso più alto e il loro sacrificio estremo non sarà dimenticato dalla nostra nazione». Nel messaggio di cordoglioha sottolineato che l’impegno degli Stati Uniti nella lotta ...