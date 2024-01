Rai | Baldino M5S | ' bene Pd ci segua per cambiare legge servizio pubblico'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Leggo che il Pd invoca unità delle opposizioni perlasulattuale voluta da Gasparri e peggiorata dal Pd di Renzi. Sono lieta che oggi decidano di seguirci in questa battaglia che facciamo in solitaria da anni! Tra i tanti danni che ha fatto questo Governo, trovo positivo che oggi tra opposizioni si converga su alcune posizioni un tempo inconciliabili e su temi fondamentali come salario minimo e Rai". Lo afferma Vittoria, vicecapogruppo M5S alla Camera in un post su Facebook.