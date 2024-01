Raggiunto due volte dal Taranto | il Benevento deve accontentarsi di un punto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiManca il poker di vittorie ildi Auteri,duedaldi Capuano. Spreca l’occasione a Strega, non riuscendo a sfruttare i passi falsi delle altre e vedendo allontanarsi la vetta occupata dalla Juve Stabia. Tanti errori da parte dei giallorossi, in difficoltà con il ritmo imposto alla gara dai pugliesi e dai movimenti di Kanoute e Orlando, spine nel fianco per la retroguardia sannita.ildi allungare la striscia positiva, considerando anche il finale di gara, rimandando i propositi di rimonta alle prossime giornate, quando il mercato sarà chiuso e l’organico che avrà il compito di provare l’impresa sarà definito. Schieramenti speculari per i due tecnici, Capuano e Auteri si sfidano ...