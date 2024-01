Quanto guadagna un autista di linea

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Dalle aggressioni fisiche e verbali, alla retribuzione spesso troppo bassa e che non vede un tornaconto. In Italia mancano 8mila conducenti di autobus. Un problema, quello della carenza di autisti di linee, strutturale e diffuso su tutto il territorio. Secondo il rapporto Anav sulla crisi conducenti del 30 novembre 2023, in Italia la carenza è del 9,1 per cento. Un dato considerevole, che mette a rischio i servizi pubblici in alcune aree del Paese. I numeri emersi dal rapporto indicano che a soffrire maggiormente del problema è il Nord, con il 98 per cento delle aziende che definisce “grandi” o “grandissime” le difficoltà nel reperire autisti. Le condizioni di lavoro e la retribuzione sono due fattori cardine dell’emergenza. Secondo il Ccnl (contratto collettivo nazionale) degli autoferrotranvieri, lo stipendio mensile parte da 1.400 euro per arrivar, nei casi apicali e nei lavori ...