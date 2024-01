Quanto guadagna Sinner | i premi e gli sponsor

Pubblicato il 28 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – La vittoria negli Australian Open 2024 regala a Jannik Sinner il primo titolo in carriera in un ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – La vittoria negli Australian Open 2024 regala a Jannik Sinner il primo titolo in carriera in un torneo dello Slam e consente al 22enne ... (periodicodaily)

La vittoria negli Australian Open 2024 regala a Jannik Sinner il primo titolo in carriera in un torneo dello Slam e consente al 22enne azzurro di ... (today)

(Adnkronos) – La vittoria negli Australian Open 2024 regala a Jannik Sinner il primo titolo in carriera in un torneo dello Slam e consente al ... ()

Con la vittoria agli Australian Open, Jannik Sinner conquista del suo primo titolo Slam e 2.000 punti validi per la classifica Atp, oltre a essere il primo italiano.La vittoria negli Australian Open 2024 regala a Jannik Sinner il primo titolo in carriera in un torneo dello Slam e consente al 22enne azzurro di incassare un ricchissimo premio. Sinner, grazie al ...Il tennista italiano riceve l'assegno che lo fa salire a 19 milioni di euro totali guadagnati in carriera, Medvedev si "consola" con il secondo premio. E il ranking Atp vola, il podio si avvicina: com ...