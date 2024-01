Quanto durerà “Dune – Parte 2”? Sarà più lungo del primo capitolo

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 28 gennaio 2024) A distanza di oltre due anni dal2 è vicino al debutto in sala e avrà una durata tutt’altro che indifferente. Il sequel del kolossal sci-fi, diretto da Denis Villeneuve, terrà il pubblico impegnato ben più adel suo predecessore del 2021. Dopo una lunga attesa,2 è ormai in dirittura d’arrivo nelle sale cinematografiche. Il sequel del fortunato kolossal sci-fi del 2021, che ha conquistato sei Premi Oscar, avrebbe dovuto fare il suo debutto nel novembre 2023. Tuttavia, a causa dei ritardi e rinvii dovuti allo sciopero combinato degli attori e sceneggiatori, il film è slittato al 14 marzo 2024. In seguito, la data d’uscita è stata anticipata di un paio di settimane: in Italia, farà il suo debutto a partire dal 28 febbraio ...