Quanti soldi ha guadagnato Sinner vincendo gli Australian Open | cifre milionarie da capogiro!

(Di domenica 28 gennaio 2024) Jannikha riportato uno Slam alle nostre latitudini. A distanza di 47 anni e 7 mesi dall’ultima volta, l’Italia torna a festeggiare il trionfo in uno dei quattro tornei più importanti del calendario tennistico. Il fuoriclasse altoatesino ha vinto gli2024, alzando al cielo il trofeo in una giornata che resterà per sempre nell’antologia dello sport tricolore. Il 22enne è entrato di prepotenza tra i grandi del panorama taliano, festeggiando sul cemento di Melbourne al termine di un’epocale finale giocata contro il russo Daniil Medvedev. Jannikha saputo rimontare da 0-2, ritrovando il bandolo della matassa in una situazione estremamente critica. Il suo avversario, numero 3 al mondo, è stato ingiocabile per più di un’ora, mentre l’azzurro appariva contratto e soffriva con la prima di ...