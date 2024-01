Quando torna in campo Jannik Sinner? Il calendario dei prossimi tornei

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024)ha vinto gli Australian Open 2024 e ha conquistato il primo Slam della sua carriera. Il 22enne ha fatto festa sul cemento di Melbourne al termine di una spettacolare cavalcata, culminata con le vittorie ottenute contro il serbo Novak Djokovic in semifinale (3-1 rifilato al numero 1 del mondo, imbattuto da 33 partite in terra oceanica) e il russo Daniil Medvedev nell’atto conclusivo (rimontando da 0-2 contro il numero 3 del circuito). Il numero 4 del ranking ATP ha riportato in Italia uno dei quattropiù importanti deltennistico a distanza di 47 anni e 7 mesi dall’ultimo sigillo (Adriano Panatta al Roland Garros 1976).è entrato definitivamente in una nuova dimensione agonistica ed è già proiettato verso il prossimo futuro. Lo sportivo ...