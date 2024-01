Quando parte oggi Paris nel superG di Garmisch | orario preciso | n di pettorale | dove vederlo in tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) Dominikha avuto in dote ilnumero 20 in vista delmaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Dopo il discretodisputato in apertura del fine settimana in terra tedesca, il fuoriclasse altoatesino cercherà di mettersi in luce sulla pista Kandahar. L’appuntamento è per domenica 28 gennaio alle ore 11.30. LA DIRETTA LIVE DELDI CORTINA D’AMPEZZO DALLE 10.30 LA DIRETTA LIVE DELDIDALLE 11.30 L’italiano scatterà alle ore 12.13, salvo interruzioni o incidenti di percorso. La gara inizierà alle ore 11.30, gli atleti partiranno a intervalli di due minuti uno all’altro per i primi cinque pettorali, poi a distanza di due minuti e dieci secondi dal numero 6 al 15, di ...