Quando le prossime gare di sci alpino? Programma Chamonix e Garmisch | c’è Kronplatz infrasettimanale

(Di domenica 28 gennaio 2024) La Coppa del Mondo di sci2023-2024 non si ferma e, anzi, prosegue senza soluzioni di continuità. I due comparti saranno impegnati in una settimana davvero ricca di appuntamenti di grande importanza. La stagione sta imboccando l’ultima parte, per cui le Sfere di Cristallo stanno per essere definite. Iniziando dal Circo Bianco al femminile, si inizierà martedì 30 gennaio con l’attesissimo gigante disulla temibile pista “Erta”. Brignone, Bassino e Goggia andranno all’assalto del successo in casa, prima di spostarsi verso-Partenkirchen dove, nel weekend, vedremo una discesa (sabato 3 febbraio) e un superG (domenica 4 febbraio). Settimana fitta anche per il comparto maschile. Dopo la cancellazione in blocco delle due discese in, il 4 febbraio vedremo solamente lo slalom. Come seguire ...