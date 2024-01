Prove di dialogo tra Biden e Xi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Telefonata in vista tra Joee il presidente cinese Xi Jinping: lo lascia intendere la nota della Casa Bianca sull’incontro a Bangkok tra il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, e il massimo diplomatico di Pechino, Wang Yi, secondo cui "le due parti si sono impegnate a mantenere il canale strategico di comunicazione e a perseguire un’ulteriore diplomazia e consultazioni di alto livello in settori chiave tra gli Stati Uniti e la Repubblica popolare cinese, anche attraverso una telefonata tra il presidentee il presidente Xi". Non c’è ancora una data, ma il contatto a distanza potrebbe avvenire in primavera. L’incontro Sullivan-Yi, continua la nota, "è parte dello sforzo per mantenere linee aperte di comunicazione e gestire responsabilmente la competizione nei rapporti come indicato dai due leader. Sullivan ha ...