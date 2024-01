Un uomo armato prova a entrare in piazza San Pietro : attimi di panico attimi di panico in piazza San Pietro a Roma, dove un uomo ha provato a entrare armato di un coltello di cucina. Bloccato ai filtraggi in via della ... (iltempo)

Prova a entrare armato di coltello in piazza San Pietro : bloccato dagli agenti Pubblicato il 28 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Momenti di paura in piazza San Pietro a Roma, dove un uomo ha Provato ad entrare in armato di un ... (dayitalianews)

Prova a entrare armato di coltello in piazza San Pietro : bloccato dagli agenti (Adnkronos) – Momenti di paura in piazza San Pietro a Roma, dove un uomo ha Provato ad entrare in armato di un coltello di cucina. bloccato ai ... (periodicodaily)

Vaticano - prova a entrare in piazza San Pietro con un coltello : arrestato Un uomo di 52 anni è stato arrestato a Roma dopo aver tentato di entrare in piazza San Pietro con un coltello. (tg24.sky)