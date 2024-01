Protesta attivisti clima al Louvre | zuppa sul vetro della Gioconda

(Di domenica 28 gennaio 2024)francesi per ilhanno gettatosulla protezione del quadroal Museo deldi Parigi. Il videoloro azione è stato diffuso sul web. Due giovani donne hanno lanciato la sostanza e poi hanno superato i cordoni di protezione per declamare il loro discorso, prima di essere isolate dal restosala dal personalesicurezza. L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

La Gioconda nel mirino degli attivisti per il clima. Due esponenti di Riposte Alimentaire hanno lanciato sul dipinto della zuppa in segno di protesta. Il dipinto di Leonardo da Vinci, conservata al ...Due donne hanno gettato il liquido contro il protettivo del dipinto. Indossavano una t-shirt con la scritta "Risposta alimentare". Il video sui social ...(LaPresse) L'attivista per il clima Greta Thunberg si è unita a una marcia nel sud dell'Inghilterra per protestare contro l'uso di jet privati ...