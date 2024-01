Protesta agricoltori anche in Italia | il risultato di una folle politica di Bruxelles che preferisce la farina di insetti

(Di domenica 28 gennaio 2024) Nel silenzio mediatico generale,insta partendo in modo non trascurabile ladegli, sul modello di quel che già è accaduto in Germania. Nei giorni scorsi, addirittura è stata bloccata l'uscita autostradale di Orte, non distante da Roma. Insomma,l's'è d

Pubblicato il 27 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – Decine di trattori e tir stanno blocca ndo il traffico sull'A1 in entrata e in uscita da Orte . La ... (dayitalianews)

(Adnkronos) – Decine di trattori e tir stanno blocca ndo il traffico sull'A1 in entrata e in uscita da Orte . La manifestazione di protesta degli ... (termometropolitico)

Decine di trattori e autotrasportatori hanno bloccato il traffico sull' Autostrada A1, in entrata e in uscita, in prossimità del casello di Orte , nel ... (ilgiornale)

Decine di trattori e tir stanno blocca ndo il traffico sull’A1 in entrata e in uscita da Orte . La manifestazione di protesta degli agricoltori , con ... (metropolitanmagazine)

Qualche disagio per gli automobilisti in viaggio in A1 tra Lazio e Umbria. Infatti il casello autostradale di Orte (Viterbo) è stato temporaneamente ... (laprimapagina)

Gli agricoltori di tutta l'Unione Europea sono in rivolta. Questa notizia, riportata da diversi telegiornali, mostra immagini di proteste anche forti provenienti da diversi Paesi dell'Unione Europea.L’AQUILA – A fronte di un territorio diffusamente sismico, quello del Centro Italia, la messa in sicurezza delle scuole rimane una grande sfida: negli ultimi 5 anni gli edifici in cui sono stati ...E alla fine il vento di protesta, dopo aver attraversato le strade olandesi, francesi e tedesche, si è abbattuto anche in quelle siciliane. In Sicilia, già da diversi giorni, numerosi presidi di ...