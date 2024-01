Pronti 175mila euro per piazza Nassiriya

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 28 gennaio 2024) Si sono concluse le procedure di gara e aggiudicazione per la realizzazione della nuovadedicata ai caduti di; uno spazio alla memoria di chi, per valori come liberà e uguaglianza, ha sacrificato la propria vita. A pochi passi dalla caserma dei carabinieri, la nuovasarà un luogo che farà da ponte e restituirà unità e continuità a uno spazio cittadino. Importo dei lavori circa. "Il nostro desiderio è quello di rendere omaggio al sacrificio dei caduti di, ma anche al valore di tutte quelle persone che, quotidianamente, mettono a disposizione del prossimo il loro bene più prezioso, la vita - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marco La Rosa -. Il loro coraggio, il loro valore e la loro umanità devono essere un monito per tutti noi". È su ...