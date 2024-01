Promozione | l’anticipo finisce a reti bianche Negati due evidenti rigori alla Pontremolese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 28 gennaio 2024)0 Real Cerretese 0 PONTREMOLOESE: Cacchioli sv., Miceli 6, Bresciani 6, Seghi 5,5, Filippi 7, Verdi 7, Vicari 6, Grasselli 6 (66’ Scaldarella 6,5), Gabrielli 5 (69’ Petracci 6,5), Bruzzi 6,5, Simonelli 7. All.: Bracaloni. REAL CERRETESE: Battini 6,5, Tolaini 5,5 (79’ Nieri sv.), Grasseschi 5, Meucci 6, Lamberti 5, Mordagà 6,5, Fedi 5,5 (88’ Cerboni sv.), Fioravanti 6,5, Melani 5, Bouhafa 6, Menconi 6. All.: Petroni. Arbitro: Lachi di Siena. PONTREMOLI – Un punto se l’è ampiamente meritato, gli altri due glieli ha tolti il fischietto senese che non ha visto duefalli di mano in area di rigore. Laesce dal campo (oltre 400 i presenti) schiumando rabbia per ciò che poteva essere e non è stato. L’azzurra avrebbe potuto cogliere una preziosa vittoria contro una Real Cerretese piuttosto in ...