Promozione | in campo alle 15 | c’è Chiantigiana-Alberoro Testini con il Casentino Pari per il Montagnano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Si è aperta con un pareggio la 18esima giornata di campionato di. Ildi Laurenzi ottiene il nono risultato utile consecutivo, sfiorando il colpaccio nello scontro diretto con il Torrenieri. Due squadre appena sopra la zona rossa che cercavano l’allungo vincente. I torelli sbloccano l’incontro grazie a Romanò in avvio di ripresa ma i senesi, quasi allo scadere, su rigore pareggiano grazie alla rete di Venuto che non cambia quindi la classifica dei due club. Oggi15 intutte le altre. La capolista Affrico con i suoi sette punti di margine sulla Sansovino sarà di scena in casa contro il Grassina terzo in classifica. La Sansovino dispera nel miglior risultato possibile daldei fiorentini, con l’obbligo ovviamente di andare a prendere la ...

La Pontremolese esce dal campo (oltre 400 i presenti) schiumando rabbia per ciò che poteva essere e non è stato. L’azzurra avrebbe potuto cogliere una preziosa vittoria contro una Real Cerretese ...Nel girone A di Promozione si gioca la terza giornata di ritorno ...Per quanto riguarda la formazione che dovrebbe scendere in campo, dovrebbe essere la stessa, uscita sconfitta con la Larcianese.Il campo di contrada Strasatti di Marsala è stato affidato all'Asd Primavera Marsala. Il “Mariano Di Dia” di Marsala è stato affidato all'associazione che avrà cura del campo di calcio in erba ...