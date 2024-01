Prometteva donazioni milionarie ma viveva sull’orlo della povertà | l’incredibile storia di Jo Franklin

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 28 gennaio 2024) Aveva promesso un assegno di ben 2 milioni di dollari all’UniversitàFlorida. Ma un giorno prima del gran gala organizzato in suo onore, i funzionari dell’Università si sono visti rifiutare l’assegno. E hanno iniziato a capire che la regista di documentari Joaveva creato un articolato e complesso castello di menzogne che andava avanti da anni. Tutti intorno a lei erano infatti convinti che la sua vita andasse per il meglio: il successo come regista specializzata in Medio Oriente, i grandi risultati economici, i riconoscimenti prestigiosi. Ma la realtà era ben diversa: la donna, infatti,in condizioni di estrema indigenza. A volte trascorreva le notti nel parcheggio di un hotel del sudFlorida, in alcuni casi era stata persino arrestata. Una volta, con l’accusa di aver rubato vino dal ...