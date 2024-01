Problemi di salute E Marta Fascina non si presenta | quelle voci in Forza Italia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024)era la grande assente al Salone delle Fontane dell'Eur, a Roma, doveha festeggiato i trent'anni dalla fondazione del partito di Silvio Berlusconi. La compagna del Cavaliere ha infatti deciso di restare a casa "perdi, seppur non gravi", secondo quanto hanno rivelato alcuni parlamentari al Corriere della Sera. Per lala celebrazione della "discesa in campo" di Berlusconi rap"una giornata particolare". E secondo quanto hanno raccontato i parlamentari di"ha preferito trascorrerla nel silenzio, nella preghiera e nella riflessione". Non solo. La scelta di non partecipare, riporta il Corriere, sarebbe anche un messaggio di unione con la famiglia del ...