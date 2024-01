Primavera Camarda non basta | la Roma ferma i rossoneri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Specchio riflesso: i due big match di ieri che hanno visto coinvolte le Primavere di Inter e Milan sono terminati entrambi con un equilibrato 0-0. Nulla di cambiato in classifica, dunque, con i nerazzurri di Chivu che mantengono la vetta dopo il pari contro il Torino e quattro lunghezze di distanza dai granata e dalla, che al Puma House of Football non è andata oltre il pari. A Orbassano, dunque, la sfida tra la prima della classe e i padroni di casa ha regalato un match fisico dove l’occasione più limpida è capitata nella ripresa al torinese Dalla Vecchia che ha centrato la traversa: nei cinque minuti di recupero il pressing dell’Inter non ha portato frutti ma 38 punti in classifica a blindare il primo posto. Reti bianche anche tra Milan e, sotto lo sguardo di Zlatan Ibrahimovic (il figlio Maximilian era in panchina), presente a ...