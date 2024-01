PRIMAVERA Aquilotti | buon punto in dieci a Terni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ternana 0 Spezia 0 TERNANA: Novelli, Ciucci, Trifelli, Cisse (70’ Pllana), Bonugli (35’ Berneschi), Biondini, Fulga (Karageorgi), La Sorsa (52’ Ferrara), Bustos, Loconte (52’ Garcia), Della Salandra. All. D’Urso. SPEZIA: Mascardi (46’ Mosti), Manfrone, Ebano, Benvenuto, Scartoni, Piccioli (87’ Suatoni), Bordin, Campana (46’ Raineri), Garibotto (65’ Vannucci), Lachowicz (79’ Piazza), Di Giorgio. All. Vecchio. Arbitro: Zoppi di Firenze (assistenti Merciari e Scardovi). Note: espulso al 24’ Ebano.– Lain emergenza per le assenze di Lari, Garzia, Caddeo, Pedicillo (infortunati) e Loffredo (squalificato), strappa un ottimo. I bianchi sfiorano il gol con un colpo di testa di Campana, una deviazione a botta sicura di Lachowicz e un fendente da fuori di Di Giorgio destinato al sette, ma uno strepitoso ...