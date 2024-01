Prima un tentato furto | poi la rissa | caos in stazione

(Di domenica 28 gennaio 2024)un tentativo di, poi un?altra, l?ennesima, questa mattina, in centro città a Bari. Teatro del violentoè stata ancora una volta la zona umbertina nei...

Nel 1992 , Matteo Messina Denaro e Giuseppe Graviano , boss di Cosa Nostra, furono fotografati seduti insieme in platea al teatro Parioli a Roma ... (feedpress.me)

Roma, 28 gennaio 2024 – Momenti di Paura in piazza San Pietro prima dell’Angelus di papa Francesco per un uomo che ha tentato di passare i ... (quotidiano)

Tentato furto in un esercizio commerciale a Parete: è stato arrestato dalla Polizia di Stato un ragazzo di 24 anni di origine rumene ...Un 52enne calabrese è stato arrestato dalla polizia di Roma dopo che ha tentato di entrare in piazza San Pietro armato di un coltello. L’uomo, originario di Palmi, nel reggino, è stato bloccato ...Prima delle 18.30, la sala operativa ha raccolto l’allarme ...Alla fine degli accertamenti, l’uomo è stato accompagnato presso la caserma Santa Lucia ed è stato arrestato per tentato omicidio e porto ...