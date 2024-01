Prima finale Slam per Sinner | sesta per Medvedev | i precedenti del più esperto russo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 gennaio 2024) Jannikaffronterà Daniilnelladegli Australian Open 2024. Il tennista italiano scenderà in campo domenica 28 gennaio sul cemento di Melbourne per fronteggiare il formidabilenell’atto conclusivo del primodella stagione. L’altoatesino, capace di eliminare Novak Djokovic in semi, andrà a caccia del primo sigillo in un torneo di questo calibro. Il 22enne dovrà superare l’ultimo ostacolo rognoso, ovvero il numero 3 del mondo. Jannikdisputerà lain carriera in un torneo dello. In precedenza, infatti, il tennista italiano ha disputato soltanto due semifinali: quella persa lo scorso anno in tre set contro Novak Djokovic a Wimbledon e quella vinta ieri sempre ...