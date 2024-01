Prima categoria Novoli a caccia di punti per i play off

(Di domenica 28 gennaio 2024) Si gioca oggi la terza giornata del girone di ritorno con inizio alle 15. Tante le partite interessanti di alta classifica e per la salvezza. Nel girone C il Cerbaia ospita il Quarrata in una sfida di vertice fra due squadre molto quotate. Ilcercaper ioff contro l’Albacarraia. Nel girone D partite clou a Casellina e Rignano sull’Arno, con le formazione locali bisognose disalvezza contro Incisa e Pratovecchio. Questo il quadro completo delle partite. Girone C: Amici Miei-Folgor Calenzano, Casale Fattoria-Gambassi Terme, Cerbaia-Quarrata Olimpia, Csl Prato-Atletica Castello, Ginestra Fiorentina-Sancascianese, Isolotto-Jolo, N.-Albacarraia, Barberino di Mugello-Barberino Tavarnelle. Girone D: Casellina-Incisa, Castelnuovese-Cubino, Chianti Nord-Vaggio Piandiscò, ...

Nelle sette gare casa linghe il Montecassiano ha conquistato 7 punti nel girone C di Prima categoria, mentre in trasferta sono stati 22 i punti ... (sport.quotidiano)

Le prime due della classifica del girone E di Prima categoria scendono in campo oggi in anticipo nella 15ª giornata. La capolista Brugnato alle 15 ... (sport.quotidiano)

Arrivano nuove regole per gli automobilisti sul Titano. Sono quelle che avranno effetto per mano del decreto che modifica il codice stradale sammarinese. A finire nel mirino, proprio come nella vicina ...Fu amore a prima vista, nonché l'inizio di una carriera ventennale (debutto nel Gruppo Ciclististico Faleriense a 14 anni nella categoria allievi, per poi approdare a quella juniores classificandosi, ...le prime manches eliminatorie di venerdì pomeriggio hanno dato inizio alla lunga selezione che porterà alla fase finale di domenica 28 gennaio nelle categorie MINI, OKNJ, OKJ, OK e KZ2 per eleggere i ...