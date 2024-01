Precipita per 50 metri in un canalone a Pizzo dei Sassi Bianchi e muore a 38 anni

(Di domenica 28 gennaio 2024) Monte Cimone (Modena), 28 gennaio 2024 – E’ scivolatando in unper circa 50e finendo la sua corsa sbattendo contro le rocce. E’ morta così oggi pomeriggio una donna residente a Faenza di 38. La tragedia sul sentiero 433 che da Monte Libro Aperto porta al Rifugio Taburri nella zona didei, sull’appennino modenese. Ad attivare i soccorsi immediatamente è stato il suo compagno. Sul posto sono arrivati immediatamente i tecnici del Soccorso Alpino della stazione del Monte Cimone e l'elicottero dell'EliPavullo. A seguito di complesse manovre di corda la donna è stata recuperata dai tecnici presenti e poi EliPavullo è riuscito a portare a bordo la 38enne e l'equipe sanitaria per trasportarla d'urgenza all'ospedale Maggiore ...

Milano – Una donna di 50 anni è rimasta ferita, questo pomeriggio a Milano , cadendo in una grata mentre stava camminando, precipita ndo per alcuni ... (ilgiorno)

Una 50enne è caduta in una grata aperta mentre stava camminando lungo via delle Ande, in zona Lampugnano, a Milano . È successo in una zona dove ... (tpi)

Pare che Vergolio sia scivolato sulla neve, precipitando per almeno duecento metri, perdendo la vita sul colpo. Era in compagnia di un altro escursionista, anch'esso coinvolto nella tragica discesa.E’ successo oggi pomeriggio sull’Appennino modenese: la donna per cause ancora da accertare ha perso l’equilibrio scivolando rovinosamente. A recuperarla gli uomini dell’EliPavullo che l’hanno traspor ...Quattro minuti di interruzione durante la partita Monza-Sassuolo, valida per il campionato di serie A, domenica pomeriggio all'U-Power di Monza. E soccorsi tra gli spalti. Un ragazzo di 25 anni, ...