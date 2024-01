Precedenti Fiorentina-Inter | tante follie e ribaltoni allo scadere

(Di domenica 28 gennaio 2024)si giocherà stasera alle 20.45 e ia Firenze sono spesso stati terribili. Con la partita del Franchi che più volte ha visto decisivi gli ultimi minuti. I– Quello di stasera sarà ilnumero 94 in trasferta. I nerazzurri hanno vinto il primo incrocio a Firenze, 0-3 il 30 settembre 1928, ma la trasferta nel capoluogo toscano quasi sempre ha creato difficoltà. Soprattutto in tempi recenti. Laha vinto 32 volte contro 23, il dato più alto è quello dei pareggi 37. Come gol 114 quelli fatti, 139 quelli subiti. Facendo valere solo le gare di Serie A i gigliati hanno 29 affermazioni, l’22 e anche qui soprattutto l’X uscita 35 volte, 106 reti all’attivo e ben 129 incassate. Con la porta ...

"Alla luce delle scelte fatte in tema di formazione, risulta evidente come pure Inzaghi, nell’avvicinamento alla gara con la Fiorentina, abbia già messo a fuoco pure quella con la Juventus", basti ...Fiorentina-Inter verrà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di Dazn su smart tv e in streaming attraverso dispositivi mobili come pc, smartphone e ...La Domenica della 22ª giornata di campionato si conclude con il posticipo tra Fiorentina e Inter, in programma il 28 Gennaio alle ore 20:45 ...