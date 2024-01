Povere creature! vs La favorita | l' evoluzione opposta di Emma Stone

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 28 gennaio 2024) L'Ulisse di Omero, la libertà, lo status quo: le differenze e le similitudini tra la scalata di Bella Baxter ine quella di Abigail Masham ne La. Nel segno di Yorgos Lanthimos. Sì, certo, lo stesso regista, la stessa attrice. Per certi versi, anche le stesse tonalità circostanti, e circostanziali. Oltre questo, però, spulciando a dovere le pieghe delle sceneggiature, approfondendo lo sguardo in relazione ai personaggi e al contesto, si nota immediatamente un tratto capace di legare, in modi opposti,e La. Come? Yorgos Lanthimos rafforza il suo legame artistico con, facendole indossare un ruolo opposto ma, in qualche modo, continuativo. Da una parte la Bella Baxter di...