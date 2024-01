Posticipo Serie A | Lazio-Napoli 0-0

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 gennaio 2024) 19.55 All'Olimpico finisce a reti bianche. Partita bloccata. I padroni di casa fanno qualcosa di più, ma senza troppa convinzione. I partenopei (rimaneggiati per le assenze, fra Coppa d'Africa e squalifiche) si difendono con ordine, tuttavia non riescono a innescare le le ripartenze. Nella ripresa gli spazi si allargano e si vive qualche emozione Cataldi, dal limite non va lontano dal bersaglio. Ostigard toglie dalla porta il colpo di tacco di Castellanos dopo una grande con filtrante di Guendouzi e assiste di Isaksen.