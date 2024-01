Polveri sottili di nuovo sopra i limiti di legge

(Di domenica 28 gennaio 2024)di: nel Bresciano si sono registrati già quattro giorni continuativi di sforamento. Secondo le stime di Arpa Lombardia, dal 22 al 25 gennaio in città si sono rilevate concentrazioni mediei 50 microgrammi/mc per le Pm10 (5 i giorni di superamento da inizio anno). Si attendono ora i dati del 26 gennaio, ma le previsioni sono di persistente cattiva qualità dell’aria. Il picco è stato il 25 gennaio, con 76 microgrammi/mc. Altrettanto negativi i dati delle Pm2,5, con 51 mgr/mc di concentrazione media sempre il 25 gennaio (il valore limite è di 25 mgr/mc all’anno). L’accordo per l’aria sottoscritto da Regione Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia nel 2017 prevede che, oltre alle misure permanenti, dopo 4 giorni consecutivi di superamenti si attivino ...

E le centraline dell’Arpav, riferite a giorni scorsi, confermano l’alzarsi del livello di allerta anche perché il tempo stabile con alta pressione e giornate nebbiose favorisce l’accumulo di polveri ...Lo smog resta alto in città. Da diversi giorni il livello di guardia delle polveri sottili è superato e resta in vigore l’allerta arancione (primo livello) che impone lo stop, sul territorio comunale, ...Come detto, la giornata peggiore sarà quella di mercoledì, quando i valori delle polveri sottili schizzeranno anche al di sopra degli 80 microgrammi per metro cubo, quando il limite di sicurezza è ...