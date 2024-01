(Di domenica 28 gennaio 2024) Rimini, 28 gennaio 22024 - Uninperall'assicurazione. Succede a Rimini e si riferisce al caso di un incidente stradale avvenuto nell'agosto del 2021, quando l'agente in, un riminese di 63 anni, era stato investito da un'auto all'uscita di un parcheggio. Il, già libero dal servizio attivo, era in scooter ed era caduto a terra, mentre alla guida di un'auto c'era una giovane donna. Quando l'agente aveva dato scarico all'assicurazione dell'auto, aveva dichiarato di essere in possesso di occhiali e cellulare di valore e di indossare scarpe di marca. Tutti beni che si erano stati danneggiati nel sinistro e di cui chiedeva il risarcimento per circa mille e 500 euro. L'indagine dei carabinieri di Rimini, coordinati dal sostituto ...

A Rimini un poliziotto in pensione è indagato per truffa all'assicurazione. Il caso riguarda quello di un incidente stradale avvenuto nell'agosto del 2021, quando il poliziotto in pensione, un 63enne, ...Poliziotto in pensione indagato per truffa all’assicurazione. Il caso riguarda quello di un incidente stradale avvenuto nell’agosto del 2021, quando il poliziotto in pensione, un riminese di 63 anni, ...Dei 95mila poliziotti ben 40mila andranno in pensione entro il 2023, portandosi dietro tutta l’esperienza maturata nella lotta alla criminalità organizzata. "I giovani che arrivano sono anche più ...