Policlinico | nuova pediatria firmata Novembre

(Di domenica 28 gennaio 2024) Le corsie come viali alberati, l’ingresso come uno Skatepark e le stanze di degenza come colorate camerette. È questo il concept creativo che guiderà l’allestimento degli spazi dell’area pediatrica del Nuovodi Milano, che sarà ultimato entro il 2024. Il progetto – caratterizzato da tecnologia integrata con gli spazi di accoglienza e di degenza, elementi grafici e tematici diversificati a seconda delle età dei pazienti e biofilia – è stato realizzato daStudio ed è il vincitore del bando da un milione di euro, promosso e finanziato da Fondazione De Marchi, per realizzare nell’ospedale milanese "il reparto dipiù bello e accogliente del mondo". Il progetto si chiama “La città dei bambini“ ed è stato presentato in occasione di una cerimonia di premiazione organizzata alla Triennale con Marco Giachetti, ...