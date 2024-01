Poche emozioni all' Olimpico | Lazio-Napoli 0-0

(Di domenica 28 gennaio 2024) AGI - Termina senza vincitori e senza reti lo scontro diretto per la zona Europa tra. All'matura uno 0-0 al termine di un match molto bloccato e poco emozionante (un solo tiro nello specchio in tutta la gara), con i biancocelesti sicuramente più intraprendenti degli azzurri. Alla squadra di Sarri, che interrompe la striscia di quattro successi in fila salendo a 34 punti, viene anche annullato un gol capolavoro di Castellanos per fuorigioco proprio ad inizio ripresa. I partenopei di Mazzarri, reduci dalla cocente sconfitta in finale di Supercoppa, si portano invece a quota 32. La prima parte di gara è molto equilibrata e risulta molto bloccata, con i capitolini che tentano di manovrare maggiormente senza però trovare spunti interessanti. Il primo squillo del match è opera di Isaksen, che scambia con Luis ...

"Pareggio a reti inviolate per il Napoli all'Olimpico contro la Lazio. Gara imbrigliata, poche occasioni per gli azzurri, squadra che non è riuscita ad incidere anche date le pesanti assenze in attacc ...Lazio e Napoli non vanno oltre il pareggio. I biancocelesti non sfruttano le tante assenze dei campani che portano a casa il punto sperato. Tutto sommato il bicchiere è mezzo pieno per Walter Mazzarri ...All’Olimpico di Roma, la Lazio e il Napoli non vanno oltre un pareggio a reti bianche. Gara con poche emozioni. Partenopei in formazione rimaneggiata: esordi in azzurro per Ngonge e Dendoncker. La ...