Più sicurezza nel Mediterraneo con il via libera Usa ai caccia per Turchia e Grecia

(Di domenica 28 gennaio 2024) L’approvazione turca all’adesione della Svezia alla Nato ha sbloccato due partite che erano, evidentemente, interconnesse: la vendita degli F-16 ad Ankara e degli F-35 ad Atene. Due questioni dibattute per lungo tempo, sia dai diretti interessati che dalle diverse sensibilità in seno al Congresso americano. Ma da un lato la normalizzazione delle relazioni ellino-turche e, dall’altro, l’esigenza di potenziare l’aeronautica di due players riconosciuti come rilevanti nell’intera regione hanno risolto l’intricato puzzle. Nel mentre Istanbul torna a tremare, con l’attacco di un gruppo di uomini in una chiesa cattolica. Dipartimento di Stato Le avvisaglie c’erano già state in occasione delle recenti (e in verità anche meno recenti) conversazioni tra il segretario di stato Anthony Blinken e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan: l’amministrazione Biden aveva deciso per il sì alla richiesta ...