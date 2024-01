Pisa apre alla cessione di Touré al Cagliari | ma distanza tra le società

(Di domenica 28 gennaio 2024) In campo nel secondo tempo, Idrissaè ancora una volta uomo mercato. Secondo quello che è emerso nelle scorse ore ilha apertodel giocatore al, ma permane ancoratra le due. Ilsta valutando anche il sostituto che potrebbe essere il centrocampista Luis Rojas Zamora, 2002, del Crotone. L’affareresta così al centro del dibattito di mercato nerazzurro. Il giocatore ha dato il via liberatramite il proprio procuratore, così come il tecnico delClaudio Ranieri ha benedetto il suo eventuale arrivo. Nelle prossime ore il destino di Maxime Leverbe, Adam Nagy e Roko Jureskin è destinato a continuare a tenere ...

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...Pisa, 27 gennaio 2024 – Il Pisa sfida lo Spezia in una giornata di protesta. Nella cornice della 22ª giornata di Serie B, la città di Pisa si è trasformata in una vera e propria area militarizzata. La ...Le partite giocate finora tra Pisa e Spezia hanno senza dubbio aggiunto fascino e ...è comunque positivo e lascia aperte le speranze di inserirsi tra le prime otto posizioni. I liguri si trovano in ...