Pioli sperava nel -3 dall’Inter | «Sarebbe stato tutto positivo fino al 92’»

(Di domenica 28 gennaio 2024) C’è rammarico da parte di, perché il Milan incassa il 2-2 da parte del Bologna al 92? su rigore dopo aver sbagliato due volte dal dischetto. L’allenatore rossonero fa capire – pur senza dirlo – che aveva fatto la bocca a essere a -3stasera. E invece no. OH NOOO – Il Milan becca il 2-2 al 92? dal Bologna senza riuscire ad andare a -3. E Stefanosi rammarica: «Guardiamo noi stessi e chiaramente non siamo contenti. C’erano tante cose dentro la partita di stasera: i tre punti, la quinta vittoria consecutiva, sette punti in più rispetto al campionato scorso, lo stesso punteggio alla ventiduesima giornata di quando abbiamo vinto lo scudetto… Comunque era una partita difficile dove il Bologna ha giocato bene, ma noi abbiamo giocato e rimontato. Ci...

