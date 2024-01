Pietrangeli | “Sinner sulla strada del mito come me | magari più grande di me”

(Di domenica 28 gennaio 2024) L’ex grandissimo campione del tennis italiano, il primo a vincere uno Slam incorona Jannik a Notizie.com: “Ora tutti lo vorranno battere,sua maglietta c’è scritto ‘Wanted” E’ stato il primo tennista italiano a vincere una prova delSlam anzi ne ha vinti due di seguito, nel 1959 e ‘6o al Roland Garros, ed è uno dei pochi che può capire quello che sta provando Jannike per Nicolaè una gioia immensa quello che è successo agli Australian Open, tanto che a Notizie.com ha spiegato tutta la sua felicità, appena è terminata la partita contro Medvedev: “Sono feliceun bambino, davvero, pensare che un ragazzo italiano abbia finalmente vinto una prova delSlam oltre a me e Panatta era una cosa che sognavo e desideravo da tanto tempo e chi pensa che ...

Un leggendario Jannik Sinner vince gli Australian Open di tennis, battendo al quinto set il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e del tabellone, in rimonta al quinto set dopo una battaglia ...Roma, 28 gen. (askanews) – Jannik Sinner è nella storia del tennis. Ha battuto il russo Daniil Medvedev in finale degli Australian Open per 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3, con una fantastica rimonta dopo ave ...Novak Djokovic si è congratulato con Jannik Sinner per la sua vittoria oggi agli Australian Open. Come riferiscono i media a Belgrado, subito dopo la fine dell'incontro con Medvedev, Djokovic su ...